Accueil International Europe Les militaires danoises se révoltent contre le sexisme et les abus sexuels: "Le fait que je sois femme m’a mise dans une position vulnérable dès le début" Plus de femmes rejoignent l’armée, mais beaucoup finissent par quitter un univers qui leur est hostile. Slim Allagui, correspondant à Copenhague ©AFP

Le service militaire volontaire attire de plus en plus les femmes, au Danemark : elles représentaient 2,6 % des conscrits en 2004, 6,3 % en 2012 et 9,2 % en 2022. Dans les trois corps d’armée (terre, marine et air), plus d’un candidat sur quatre pour le service militaire (rémunéré) en 2021 était une femme. La même année, les candidatures féminines à la formation d’officier représentaient près de 25 %. L’état-major peine cependant à retenir ces femmes....