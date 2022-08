"Plus facile de trouver un transat quand on est blanc": les plages privées de Côte d'Azur accusées de discrimination

Sur les plages branchées de la Côte d'Azur, le soleil brille, la mer est calme, l'été bat son plein. Si l'heure est à la détente et à la déconnexion, il n'en reste pas moins que certains problèmes sociétaux restent bel et bien prégnants. A commencer par le racisme.

Fin juillet, l'organisation SOS-Racisme a passé au crible les plages privées de la station balnéaire française de Juan-les-Pins (Antibes), afin d'objectiver les discriminations dont sont la cible les personnes racisées.



Trois couples - l'un composé de personnes noires, un autre de personnes maghrébines et le dernier de personnes blanches - se sont prêtés au jeu. A tour de rôle, les couples ont feint de vouloir réserver des transats sur les plages. Le constat est sans appel: pour les deux couples racisés, la demande aboutissait presque systématiquement à un refus, les tenanciers assurant être "complets", alors que quelques minutes plus tard, le couple blanc se présentait et obtenait directement une réponse favorable.

Le média Loopsider a suivi les militants de SOS-Racisme dans leur exercice en caméra cachée, et a ensuite attesté de la situation dans une vidéo publiée sur Twitter. La séquence, qui comptabilise plus de 1.8 millions de vues à l'heure d'écrire ces lignes, a suscité de vives réactions sur la toile. Plusieurs politiciens français issus du centre ou de la gauche se sont emparés du sujet et ont condamné vigoureusement ces pratiques.

"Il y a la réalité insupportable du racisme et des discriminations. Et il y a le fait qu'il faille encore aujourd'hui apporter la preuve de ce racisme structurel dans notre société, que certains s'obstinent toujours à nier. Nous ne cesserons jamais de lutter pour l'égalité", a commenté le député de La France Insoumise Bastien Lachaud.

"Le scandale des discriminations, c'est aussi ça. Et c'est insupportable", a pour sa part dénoncé Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement dans le gouvernement Borne.

"Voilà pourquoi le littoral, l'accès à la mer et la plage doivent rester un bien commun", a réagi la députée et figure de proue d'EELV Sandrine Rousseau.

SOS-Racisme a promis d'engager une procédure judiciaire pour tenter de faire condamner les plages privées