Un suspect arrêté dans le dossier entourant la mort de 39 migrants vietnamiens dans un camion

Il s'agit d'un homme de 48 ans suspecté d'avoir organisé ce transport en octobre 2019. Il a été arrêté mercredi et présenté à un magistrat dans la foulée, précise la police roumaine.

Un mandat d'arrêt international a en outre été émis par le Royaume-Uni. Les magistrats roumains devront statuer sur une éventuelle extradition du suspect.

Trente-neuf corps avaient été découverts dans un camion à l'est de Londre par la police, le 23 octobre 2019. Les victimes, 31 hommes et huit femmes originaires du Vietnam, avaient chacune payé plus de 10.000 euros pour atteindre le Royaume-Uni.

Selon plusieurs experts, la température dans le camion a dépassé les quarante degrés au cours de sa traversée entre la Belgique et le Royaume-Uni.

Plus de 25 personnes ont déjà été condamnées à de la prison dans ce dossier, en Belgique et au Royaume-Uni. Le suspect appréhendé mercredi est accusé d'homicide involontaire et d'aide à l'immigration clandestine par les Britanniques.