Accueil International Europe Après deux ans de sacrifices, les opposants biélorusses sont patients et sans regrets Ils se sont exilés, ont été emprisonnés, mais continuent d’espérer la fin de l’ère Loukachenko. Salvestroni Justine ©Shutterstock

À quoi pense-t-on, quand on a 20 ans et que l'on croupit dans une colonie pénitentiaire biélorusse ? "Un peu à la politique, mais surtout à mon père adoptif, et à comment j'allais lui annoncer la nouvelle de mon emprisonnement", se souvient Denys, brutalement arrêté après une manifestation en octobre 2020. À sa libération, après quatorze mois de...