Incendie en Gironde: 6.800 hectares de forêt brûlés

"Près de 1.100 sapeurs-pompiers sont engagés", a ajouté la préfecture, précisant que des "renforts supplémentaires" étaient encore attendus sur les lieux.

Le bilan de cet incendie, qui s'est déclaré à Saint-Magne mardi après-midi, s'est donc alourdi de 600 hectares de pins brûlés dans la nuit, dans le secteur de Hostens, à la frontière avec le département des Landes, également rattrapé par les flammes, portant le total à 6.800 hectares.

"Nous avons lutté toute la nuit", a précisé jeudi matin le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du service départemental d'incendie et de secours de Gironde (Sdis 33). "C'est un feu qui s'est propagé extrêmement rapidement la première nuit, et qui a progressé (cette nuit) plutôt vers le nord, vers le bourg de Belin-Béliet".

Jeudi matin, il "progresse dans toutes les directions, le vent est assez peu établi pour le moment, il va se lever au cours de la journée. On nous annonce un vent qui pousserait le feu vers le sud-ouest mais nous avons appris à être prudents".

La sécheresse sévit toujours sur la région, et les températures caniculaires qui "devraient se maintenir jusqu'à samedi et se conjuguent avec un air très sec" créent un "risque très sévère d'éclosion de feu", selon un communiqué de la préfecture, qui évoque la végétation et les sols "particulièrement secs après plus d'un mois sans pluie".

Malgré ces "conditions climatiques extrêmes", "le feu est resté contrôlé dans une zone que nous avions envisagée hier (mercredi) en fin de journée", a annoncé Arnaud Mendousse. "Sans pour autant avoir stoppé sa propagation, nous l'avons bien limité cette nuit."

Depuis mardi soir, dix-sept maisons ont été détruites par les flammes, mais aucune cette nuit, a souligné le lieutenant-colonel.

Près de 10.000 personnes ont été évacuées, dont 2.000 dans le département des Landes. La majorité a pu être relogée et aujourd'hui, "aucune autre évacuation n'est envisagée pour le moment", a ajouté Arnaud Mendousse.

Face à la reprise "violente" des feux en Gironde, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mercredi le renforcement des moyens qui comprennent désormais "plus de 1.000 sapeurs-pompiers, 9 avions et de deux hélicoptères bombardiers d'eau".

L'autoroute A63 de Bordeaux à Bayonne est coupée dans les deux sens au niveau de Saint-Geours-de-Maremme, la fumée environnante représentant un "risque pour les usagers", et les sapeurs-pompiers espèrent en faire un moyen de "défense (...) si le feu reprend sa marche en avant".

L'Agence régionale de santé a estimé dans un communiqué que "l'impact des fumées" dégagées par l'incendie - et visibles à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde - était "assimilable à celui d'un pic de pollution intense", et recommandait "fortement de porter un masque de protection".

La Gironde a été frappée à la mi-juillet par deux incendies "hors normes", un à Landiras, à 40 km au sud de Bordeaux, le second à la Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon, qui ont brûlé au total 20.800 hectares, entraînant l'évacuation de plus de 36.000 personnes.