L'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche vont venir en aide à la France pour lutter contre les incendies

Le président français l'a déclaré sur Twitter ce jeudi : l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche vont venir en aide aux sapeurs pompiers français. "L'Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l'Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l'œuvre !", a-t-il écrit.

Depuis mardi, les feux ont repris de manière virulente en Gironde où déjà 6.800 hectares ont brûlé depuis ce nouveau départ.

Quatre avions de la flotte de l'UE envoyés en France

Quatre avions de la flotte de l'UE contre les incendies ont été envoyés en France depuis la Grèce et la Suède, à la suite d'une demande d'assistance de Paris, a annoncé jeudi la Commission européenne.

En outre, des équipes de pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie sont en route pour soutenir les pompiers français dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, a précisé la Commission, alors que des incendies ravagent notamment le sud-ouest du pays.