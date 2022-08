Les images dramatiques de la Loire asséchée, traversable à pied

Les vagues de chaleur se succèdent et cela engendre des conséquences désastreuses. La Loire, plus long fleuve de France, a ainsi atteint des niveaux historiquement bas. Si bas qu'il est même possible de la traverser à pied par endroits.

Le mercure monte aussi jusqu'à 27° dans le peu d'eau qui subsiste: "C’est une température que l'on trouve dans l'eau de mer en Méditerranée", rapporte Florian Nougues, gestionnaire de rivières, auprès de nos confrères de France Info. Une chaleur élevée qui peut s'avérer fatale pour la faune aquatique.