Après la canicule vient le déluge: les orages provoquent des pluies torrentielles à Paris

Les images sont impressionnantes. En début de soirée, Paris a été touchée par des pluies diluviennes. De quoi provoquer des inondations dans le métro parisien. Plusieurs stations ont été fortement impactées par le déluge. Certaines images peuvent fortement choquer. Surtout après la grosse et longue vague de chaleur qui a frappé un peu partout en Europe.

A 19h, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en l'espace de 90 minutes, selon les relevés de Météo France à la station du parc Montsouris, soit quasiment "70% de ce qui tombe normalement en un mois tout cumulé", souligne un porte-parole à l'AFP. La normale mensuelle de précipitations 1991-2020 pour cette station est en effet de 58 millimètres, ajoute-t-il, et vient d'être dépassée ce mardi après deux épisodes de pluie récents (dimanche et mardi, ndlr).

Les pluies et les violents oranges ont démarré peu après 18h. La station météo de la tour Eiffel a enregistré des rafales allant jusqu’à 104km/h ! Malgré des images chaotiques, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n’est pas alarmiste. "C’est très calme pour l’instant, il n’y a pas eu d’interventions particulières suite aux orages", rapporte un officier toujours pour le Parisien.