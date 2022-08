Accueil International Europe Au Danemark, le droit à l’IVG refait surface dans le débat politique : "C’est une illusion de croire que nous avons un droit à l’avortement libre" Les progressistes voudraient faciliter le recours à l’IVG, dans le même temps menacé par les conservateurs. Slim Allagui, correspondant à Copenhague

"Mon cœur pleure pour les filles et les femmes en Amérique. Le droit à l'avortement libre est un des droits les plus fondamentaux. Puissions-nous ne jamais transiger sur le droit illimité des femmes de décider de leur propre corps et de leur avenir." C'est par ces mots postés sur Instagram que la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait...