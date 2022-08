Disparu depuis un an, un étudiant français refait surface en Egypte

Yann Bourdon, étudiant en master d'Histoire à la Sorbonne, n'avait plus donné signe de vie depuis le 4 août 2021. Le 9 août dernier, soit un an plus tard, le jeune homme de 27 ans s'est présenté au consulat français du Caire. Le lendemain, il était de retour en France, sain et sauf, indiquent plusieurs médias français.

Malgré une affaire médiatisée à l'époque, l'homme originaire des Yvelines n'a pas souhaité dévoiler publiquement les raisons de sa disparition. "Nous tenons à respecter son silence quant aux raisons de sa disparition et le laisser retrouver les siens", a tweeté le Comité de justice qui s'était occupé de cette affaire.