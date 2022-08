Un train s'engouffre dans les flammes en Espagne: au moins 20 blessés parmi les passagers qui tentent de fuir

Le train, qui reliait Sagunto (province orientale de Valence) à Saragosse s'est arrêté lorsque le conducteur s'est rendu compte que les incendies rendaient dangereux la dernière partie du trajet. Il a alors tenté de faire marche arrière.

Un certain nombre de passagers ont brisé des fenêtres et sauté du train menacé par l'incendie. Ils ont pris la fuite le long des voies. "Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient entourés par le feu, ils sont remontés dans le train et plusieurs d'entre eux ont subi des brûlures", a déclaré un porte-parole de la compagnie ferroviaire espagnole Renfe Operadora.

Pas moins de vingt passagers ont été brûlés, indique le Guardian. Le journal britannique précise que deux des personnes les plus gravement brûlées ont été évacuées par hélicoptère tandis que d'autres, dont une fillette d'environ 10 ans, ont été transportées dans des hôpitaux voisins.

En Espagne, selon les informations de l'Agence France Presse, les feux de forêts ont été en 2022 trois fois plus dévastateurs que sur l'ensemble de l'année 2021, lorsque 84.827 hectares partirent en fumée.