Une victime présumée de Benjamin Mendy livre son témoignage: "Dans la salle de bain, il était hors de contrôle"

La première victime a enregistré son témoignage par video, de sorte à ne pas devoir se rendre à la cour. Dans celui-ci, elle raconte comment elle a rencontré Benjamin Mendy et ce qu'il s'est passé entre eux.

Tout a commencé en 2017 à Barcelone quand la victime a fait la connaissance de Benjamin Mendy et ses amis. Là, elle échange davantage avec Diacko Fofana un joueur formé au Havre avec Mendy, qu'avec le français lui-même. Un an plus tard, ils se retrouvent dans un restaurant. Diacko Fofana et Benjamin Mendy jouaient à des jeux d'alcool avant de prendre la direction de deux boîtes de nuit.

La plaignante les a suivis et s'est retrouvée avec Fofana et Mendy. Ce dernier serait venu lui dire: "Quand il ne regardera pas, je te kidnapperai".

En fin de soirée, ils sont tous rentrés au domicile de Benjamin Mendy. La victime a affirmé à la police qu'elle était ivre mais consciente. Le lendemain matin, elle se réveille et prend la direction de la salle de bain pour prendre une douche.

Elle racontait que c'était à ce moment là que Benjamin Mendy est entré dans la pièce. Elle, qui s'est couvert d'une serviette, raconte que Mendy l'empêchait de se rhabiller. Il se serait lui-aussi déshabillé entièrement alors qu'elle lui demandait d'arrêter et qu'elle le repoussait.

"Il s'est assis sur le lit et m'a mise sur lui", ajoute-t-elle. La victime informe également la police que Mendy lui disait qu'elle n'avait pas à avoir peur et qu'il n'allait rien lui faire. Elle raconte également que l'international français n'avait pas dormi seul la nuit précédente. "Il était avec une jolie fille la nuit d'avant, je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé".

Toujours d'après la victime, Benjamin Mendy aurait refusé qu'elle appelle un chauffeur et que son chauffeur personnel allait la redéposer près de la gare la plus proche. "J’ai essayé de prendre mes distances, mais il n’arrêtait pas de me suivre", dit-elle encore.

L'une des avocates de Benjamin Mendy, Eleanor Laws, s'est également exprimée dans un enregistrement. Elle a répondu à la plaignante qu'ils étaient simplement à deux dans le lit et que ce n'était qu'un flirt et qu'elle aurait pu partir à tout moment. Ce à quoi la principale intéressée répondait encore qu'elle était retenue par le défenseur français.

Mme Laws a également demandé à la victime pourquoi elle n'a pas autorisé la police à regarder dans son téléphone. Cette dernière répondit qu'elle ne voulait pas que la police voit les photos où elle pose nue et que ce n'était nullement pour cacher certains messages.

Et quand le procureur a demandé à la victime comment elle sentait Benjamin Mendy dans la salle de bain, celle-ci répondait qu'il était "hors de contrôle". "J’ai répété stop et non plusieurs fois sans être entendue."

Ce jeudi, l'une des 13 accusatrices sera confrontée physiquement à son bourreau.