Le Portugal en état d'alerte et toujours ravagé par les flammes

Dans l'après-midi de lundi, près de 2.000 pompiers étaient mobilisés pour venir à bout des flammes à travers le territoire, selon les données de la protection civile.

Le brasier le plus important faisait rage dans la région de Vila Real, à l'extrême nord, et progressait depuis la veille à l'intérieur d'une zone montagneuse difficile d'accès.

"Selon les estimations provisoires, cet incendie a brûlé 4.500 hectares", a déclaré le commandant national de la protection civile André Fernandes, lors d'un point de situation à la mi-journée.

Pour combattre ce feu de forêt, le Portugal pouvait compter à partir de lundi sur le soutien de deux Canadair grecs envoyés dans le cadre du mécanisme de solidarité européenne.

L'état d'alerte, décrété par le gouvernement dimanche, restreint notamment l'accès aux forêts, interdit les spectacles pyrotechniques et prévoit de renforcer le niveau de mobilisation des secours.

Au cours des journées de lundi et mardi, l'Institut météorologique portugais (IPMA) a prévu des températures avoisinant les 40 degrés Celsius dans les régions intérieures du pays.

Le Portugal, qui souffre cette année d'une sécheresse exceptionnelle, a connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle.

Depuis janvier, plus de 94.000 hectares sont partis en fumée dans le pays, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF).

A lui seul, le feu de forêt du parc naturel de la Serra da Estrela, région montagneuse dans le centre du Portugal classée par l'Unesco, a consumé plus de 25.000 hectares de végétation en onze jours, avant d'être déclaré maîtrisé mercredi.

Face à l'ampleur de ce brasier, le gouvernement a décidé de décréter prochainement "l'état de calamité naturelle", ce qui permettra de débloquer des aides rapides, a indiqué à la presse la ministre de la présidence Marina Vieira da Silva, à l'issue d'une réunion lundi avec les maires des communes affectées.

"Au cours des 15 prochains jours, les services de l'Etat et les municipalités vont procéder au relevé des dommages et préjudices de cet incendie", a précisé la ministre avant d'ajouter qu'un "plan de revitalisation" de ce parc naturel sera présenté en septembre.

Selon les scientifiques, le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules ainsi que des sécheresses et, par ricochet, des feux de forêt.