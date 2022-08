Symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, Jonathan Destin est décédé à l'âge de 27 ans

Le 28 février 2011, alors âgé de 16 ans et victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs années, le jeune Français Jonathan Destin avait tenté de se suicider en s'immolant par le feu dans sa ville de Marquette-lez-Lille (Nord). Il avait survécu à cette tentative, le corps brûlé à 72%, et était devenu un symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire depuis lors. Après plus de deux mois de coma et trois ans d'hospitalisation, Jonathan avait décidé de témoigner auprès des jeunes, dans les écoles entres autres, pour sensibiliser les élèves et étudiants aux conséquences du harcèlement.

Mais La Voix du Nord rapporte que le jeune homme est décédé samedi. Sa maman a en effet posté un message sur les réseaux sociaux, annonçant que Jonathan Destin était "décédé dans son sommeil". "C'est le coeur déchiré que je vous annonce cela", écrit la maman du Français, qui n'avait que 27 ans.

De nombreux internautes lui ont rendu hommage, ainsi que Nicola Sirkis, le chanteur d'Indochine, qui a partagé une photo du jeune homme. Ils s'étaient côtoyés plusieurs fois dans le cadre de campagnes contre le harcèlement.

Depuis le jour de son accident, Jonathan Destin avait notamment écrit un livre ("Condamné à me tuer") qui avait ensuite été adapté en un téléfilm intitulé "Le jour où j'ai brûlé mon coeur".