"C'était comme dans un film catastrophe": comment des passagers se sont retrouvés coincés sous la Manche

L'incident s'est produit mardi en fin de journée et a affecté un train entre Calais et Folkestone.

Suite à une panne de train sous la Manche, les passagers d'Eurotunnel sont restés bloqués durant plus de cinq heures sous la mer. Ils ont finalement été obligés d'évacuer à pied par le biais d'un tunnel de service.

Certains passagers portaient ainsi leurs valises tandis que d'autres marchaient avec leur chien dans le tunnel. A Calais, les voyageurs n'ont pas pu s'approcher du terminal avant 6 heures du matin mercredi, entraînant de longues files d'attente du côté français du tunnel.

L'Eurotunnel "Le Shuttle" annonçait donc quelques heures après l'incident le transfert des passagers dans une autre navette.

Les passagers ont, pour leur part, partagé leur expériences sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur du train évacué, Michael Harrison, un Anglais originaire du Kent, a expliqué son voyage à l'agence PA: "Nous sommes montés dans le train de 15h50, environ 10 minutes plus tard, les lumières se sont éteintes et le train s'est arrêté. On nous a dit qu'ils devaient examiner un problème avec les roues. Il leur a fallu environ une heure et demie pour enquêter et évidemment ne rien trouver".

Ensuite a eu lieu l'évacuation du train. "Après une nouvelle attente, nous avons quitté le train par le tunnel de liaison d'urgence vers le tunnel de service, explique l'Anglais. Nous avons ensuite marché pendant environ 10 minutes jusqu'à un train situé devant le train sinistré". Michael Harrison est arrivé à destination 6 heures après son départ.

D'autres passagers se sont confiés à la BBC: "C'était comme dans un film catastrophe. Vous marchiez sans savoir ce qu'il se passait", déclare un voyageur. Un autre explique que "plusieurs personnes paniquaient à l'idée d'être dans un tunnel de service". Une usagère a d'ailleurs fait une crise de panique dans le tunnel de service.