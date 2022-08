En Allemagne, le mystère demeure après un meurtre incompréhensible qui met en difficulté la police

Dans la ville d'Ingolstadt, dans le sud de l'Allemagne, un meurtre encore inexpliqué s'est produit. "Un crime incompréhensible tient les enquêteurs en échec depuis plusieurs jours", explique le journal Bild.

C'est le 16 août que le corps inerte d'une jeune femme est retrouvée dans une Mercedes. La voiture appartient à une certaine Shahraban, une Germano-Irakienne de 23 ans. Shahraban était portée disparue depuis quelques temps. Le corps retrouvé de la jeune femme était marqué par plusieurs dizaines de coups de couteau.

Au moment de l'identification du corps, les parents de Shahraban ont confirmé depuis une certaine distance du véhicule qu'il sagissait bien de leur fille, Shahraban. Seulement, après des analyses ADN, la femme retrouvée n'était pas Shahraban, mais une Algérienne de 23 ans lui ressemblant assez fortement.

Quelques jours plus tard, Shahraban est retrouvée dans une pizzeria et est emmenée au poste de police en compagnie d'un homme. A ce moment, on pense que Shahraban et le jeune Kosovar qui l'accompagne vont pouvoir faire avancer l'enquête. Mais c'est raté car ils n'ont pas raconté un mot à la police allemande.

Affaire à suivre donc...