Accueil International Europe En Hongrie, le pouvoir s’acharne contre des météorologues Les météorologues sont jugés coupables d’avoir fait annuler le "plus grand feu d’artifice d’Europe". Corentin Léotard, Correspondant à Budapest ©AP

Une telle démesure est-elle bien raisonnable en ces temps d’inflation et de restrictions ? 40 000 engins pyrotechniques, tirés depuis plus de 200 points, des barges et des pontons...