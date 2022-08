La Suisse a connu son deuxième été le plus chaud depuis 1864

La Suisse a connu son deuxième été le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, avec trois vagues de chaleur marquées. Seul l'été 2003 a fait grimper le mercure encore plus haut, a indiqué jeudi Météosuisse.

En moyenne nationale, la température estivale a dépassé la norme 1991-2020 de 2,3°C. Seul "le légendaire été caniculaire de 2003" a été plus chaud, avec 3°C au-dessus de la norme, a écrit MétéoSuisse sur son blog. Toutes les régions de Suisse sont concernées.

La première vague de chaleur a été particulièrement précoce, puisqu'elle a débuté à la mi-juin. Le nord de la Suisse et les régions de Neuchâtel, Sion et Biasca ont connu des températures de plus de 36°C.

La deuxième période de chaleur a particulièrement touché l'ouest et le sud de la Suisse. Elle a duré du 14 au 26 juillet et fait partie des périodes de chaleur les plus longues jamais mesurées en Suisse. La troisième vague caniculaire s'est installée sur le pays début août et a culminé avec 38,3°C à Genève.

Le pays a enregistré un grand nombre de journées tropicales où le mercure dépassait 30°C - et cela dès le mois de mai.

Corollaire, l'été est resté très sec, malgré l'un des mois de juin les plus humides depuis le début des mesures. Dans certaines régions, notamment en Suisse occidentale, il est tombé moins de 60% des quantités de pluie normales.

C'est principalement en juillet que la pluie a manqué, avec par endroits moins de 30%, voire localement moins de 10 % des quantités de pluie normales.