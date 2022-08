Accueil International Europe Les hôpitaux français victimes de cyberattaques répétées Les cyberattaques se multiplient, forçant le personnel hospitalier à revenir au papier et au stylo. De nombreux patients souffrent de cette situation et doivent être transférés. La motivation des pirates? L'argent. Laure de Charette ©Shutterstock

Des proies faciles… Le Centre Hospitalier Sud Francilien, situé en région parisienne, a été victime d’une attaque informatique majeure sur son réseau le 21 août à 1h du matin. Obligés de revenir au stylo et au papier, les services tournent depuis au ralenti, les temps d’attente aux urgences sont beaucoup plus longs que la moyenne et les patients qui devaient être opérés au bloc sont transférés dans un autre établissement....

