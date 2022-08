Elisabeth Borne a appelé lundi, devant le Medef, à la "responsabilité collective" en matière d'économies d'énergie parce qu'il "faut agir plus vite et plus fort" face au dérèglement climatique et à la flambée des prix de l'énergie.

Elisabeth Borne veut agir "plus vite et plus fort" face au dérèglement climatique : "L'heure n'est plus aux demi-mesures"

"L'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective", a affirmé la Première ministre devant les patrons français, en invitant Etat, entreprises et particuliers à "préférer les économies choisies plutôt que les coupures subies". Pour "surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver, atténuer le dérèglement climatique, (...) nous devons agir plus vite et plus fort", a-t-elle ajouté.