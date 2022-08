Accueil International Europe Le chancelier allemand Olaf Scholz veut en finir avec les décisions européennes à l'unanimité Le chancelier allemand a présenté sa vision de l’évolution de l’Europe, lundi à Prague. Elle intègre les conséquences du basculement géopolitique provoqué par l’agression de l’Ukraine par la Russie. Olivier le Bussy



Depuis son installation, en décembre dernier, il a été abondamment dit et écrit de la coalition allemande (réunissant sociaux-démocrates, verts et libéraux) qu'elle portait beaucoup d'ambitions pour le processus d'intégration européenne. Le chancelier Olaf Scholz a précisé, lundi, comment Berlin envisage le futur de l'Europe, dans le discours qu'il a prononcé à l'Université Charles de Prague, en République tchèque. "Il n'y a pas grand-chose de très neuf. On n'est pas sur un discours semblable à ceux du président français Macron, qui va proposer de nouvelles initiatives à chaque fois qu'il prend la parole sur la politique...