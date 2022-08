Le Palais de justice de Paris prêt à accueillir le procès de l'attentat de Nice, Christian Estrosi dénonce des "messages ignobles"

Le procès de l'attentat de Nice, qui débute le 5 septembre à Paris, se déroulera dans la même salle d'audience que celle qui a abrité le procès des attentats du 13-Novembre et sera retransmis simultanément dans une salle du palais des congrès Acropolis de Nice.

Dédiée au "grand procès", la salle d'audience spécialement construite dans la salle des pas perdus de l'ancien Palais de justice de l'île de la Cité, à Paris, peut accueillir jusqu'à 550 personnes. Démontable, elle pourrait disparaître dès 2023.

Huit personnes, sept hommes et une femme, vont comparaître devant la cour d'assises spéciale pour l'attentat de Nice qui a causé la mort de 86 personnes - dont 15 mineurs - et fait plus de 400 blessés. Mais seulement trois hommes seront dans le box sécurisé des accusés dont l'un dans le cadre d'une autre affaire. Quatre accusés, placés sous contrôle judiciaire, comparaissent libres. Un autre sera jugé en son absence. Les audiences auront lieu le matin et l'après-midi, du mardi au vendredi (elles ne se déroulaient que l'après-midi lors du procès du 13-Novembre). Il n'y aura pas d'audience le lundi.

La salle d'audience de 750 m2, lumineuse, moderne et un peu impressionnante, est construite essentiellement en bois blond. Des écrans géants permettent de suivre les débats. La longueur de la salle est telle - une cinquantaine de mètres - que les écrans s'avèrent indispensables pour observer la cour, les accusés ou les avocats. Une attention particulière a aussi été apportée à l'acoustique, essentielle pour un bon suivi des débats.

Le procès sera enregistré et filmé pour les archives historiques. Seules les personnes accréditées pourront accéder à la salle d'audience "grand procès" de Paris.

Les parties civiles qui ne pourront pas faire le voyage à Paris auront la possibilité de suivre en direct les audiences en visio-conférence grâce à leur retransmission dans une salle dédiée du palais des Congrès Acropolis de Nice, l'espace Méditerranée.

Cinq cents places seront mises à leur disposition dans cet espace. Il y aura 200 places supplémentaires pour la presse et le public. L'intégralité du procès pourra également être suivie pour les parties civiles qui en feront la demande sur une webradio sécurisée avec un décalage d'environ trente minutes.

Nouveauté par rapport au procès du 13-Novembre, la retransmission de la webradio sera accessible également à l'étranger et assurée avec une traduction en anglais. Parmi les 86 personnes qui ont perdu la vie, 33 étaient de nationalité étrangère (de 10 nationalités différentes). Un total de 39 nationalités sont représentées parmi les 865 parties civiles recensées fin août. Le procès est prévu jusqu'au 16 décembre.

Des messages "ignobles"

A quelques jours du début du procès, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé saisir le procureur de la République. La raison ? L'élu dénonce"des messages ignobles faisant référence à l'attentat de Nice diffusés sur les réseaux sociaux"

Preuve à l'appui, Christian Estrosi a partagé sur Twitter une capture d'écran d'un de ces messages, sur laquelle on voit une photo du camion sur la Promenade des anglais, avec le texte "Nissa merda, 80 fachos disparus".