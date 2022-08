Accueil International Europe Mikhaïl Gorbatchev, une vie après l’Union soviétique Détesté dans son pays, l’ancien président de l’URSS a échoué à revenir en politique. Il s’est engagé pour l’environnement. Sabine Verhest Journaliste

©AFP

Gardons cela en mémoire pour toujours : il aimait sa femme plus que son travail, plaçait les droits humains au-dessus de l'État, accordait plus de valeur à un ciel paisible qu'au pouvoir personnel." Le colauréat du prix Nobel de la paix 2021, Dmitri Mouratov a voulu saluer ainsi, dans la tribune qu'il a publiée sur le site de Novaïa Gazeta, la mémoire d'un homme qui "a donné à notre pays et au monde un cadeau incroyable : […] 30 ans de paix". Mikhaïl Gorbatchev a compté dans la vie du journaliste. Il avait en effet contribué...