Qui est Hassan Iquioussen, l'Imam qui se cache probablement en Belgique pour éviter son expulsion?

Depuis mardi, le Conseil d'Etat avait pris la décision d'expulser Hassan Iquioussen. Le gouvernement français reproche à cet imam d'avoir des discours "contraires aux valeurs de la République". Problème: le prédicateur est introuvable alors qu'il avait l'obligation de retourner au Maroc.

Pour l'AFP, le préfet des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc, avait annoncé qu'il aurait pris la fuite en Belgique. Une chose est certaine, il n'était pas à son domicile lorsque la police est venue pour le faire partir. Mais qui est-il vraiment? Eléments de réponse.

Pourquoi doit-il quitter le pays?

Né en France en 1958, il a choisi de rejeter sa nationalité française et prendre exclusivement celle de ses parents marocains lorsqu'il a obtenu sa majorité. Décision qui l'a donc obligé à garder des titres de séjour de dix ans afin de rester en France. Lors de l'hiver dernier, l'administration a refusé d'accepter un nouveau titre et il a reçu un avis d'expulsion le 3 mai dernier.

En réalité, l'homme tenait "des propos antisémites depuis plusieurs années", selon le Conseil d'état. Pendant des prêches ou des conférences diffusées, il portait également des "discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme". La juridiction française a vu cela comme des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine".

En 2003, il avait également assuré une conférence intitulée: "La Palestine, histoire d'une injustice". Il affirmait notamment que "les sionistes et Hitler s'étaient alliés pour favoriser l'installation des juifs en terre palestinienne." En outre, il avait également remis en cause "la réalité des attentats terroristes et son rejet des lois de la République au profit de la loi islamique."

Actif sur YouTube

Le Marocain, qui vivait à à Lourches, près de Valenciennes dans le Nord, avait infiltré les mairies et développer de réseaux religieux. Selon certains médias comme Le Point, il y est parvenu grâce à la complaisance des pouvoirs locaux. L'un de ses fils, Sofiane, travaillait en tant que responsable d'une structure d’insertion (aujourd’hui dissoute). Il était suspecté de plusieurs malversations commises entre 2013 et 2017

Hassan Iquioussen disposait donc d'une grande influence sur sa communauté et dans certaines sphères politiques.

Pour y parvenir, celui qui est père de cinq enfants utilise énormément YouTube. Sa chaîne est suivie par 169 000 personnes et une page Facebook comptant 42 000 abonnés. Il ne se contente donc pas de ses prêches et ses conférences pour déployer son message. Dans ces vidéos, il aurait notamment expliqué qu'il était "malheureux qu’aujourd’hui, les femmes considèrent que servir leur mari et leurs enfants soit une punition, alors que c’est une bénédiction".

Il a également mis Ben Laden, le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, sur un piédestal en le qualifiant "grand combattant face aux Américains" et "un grand défenseur de l’Islam". À cause de ses déclarations, il a été fiche S (ce qui signifie personne recherchée) il y a 19 mois. Depuis les années 90, il est également dépeint comme un proche de la confrérie salafiste des Frères musulmans.

Désormais recherché en raison de sa fuite, il risque trois ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.