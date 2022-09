Face à la pénurie de logements, une étudiante va devoir faire 6 heures de bus pour aller à ses cours

Une étudiante irlandaise a affirmé qu'elle hésitait à reporter son année d'un an.

L'inflation et la pénurie de logements étudiants rendent la recherche de chambres difficile pour les jeunes aux études. Dans plusieurs villes européennes, tous les étudiants ne parviendront donc pas à trouver de logement où passer l'année. C'est le cas de Mary Kate Lacey, une Irlandaise. Son histoire a été reprise par plusieurs médias locaux.

L'étudiante en deuxième année d'arts à l'Université College Cork (sud de l'Irlande) explique ne pas avoir été en mesure de trouver un logement près de son établissement scolaire à quelques semaines de la rentée. Si l'année dernière, elle en avait trouvé un, cette année, cela a été différent. Selon elle, les prix des loyers se sont envolés. Malheureusement pour elle, elle habite à trois heures en bus de son école. Si elle ne trouve pas de solution, elle devra donc faire six heures de bus par jour. Or, elle a un job étudiant qui l'aide à payer ses études. Avec autant de temps passé dans les transports, inutile de dire qu'elle devra faire une croix sur son job. La jeune femme est dans une situation tellement désespérée qu'elle envisage de reporter son année d'un an. Selon elle, "beaucoup d'étudiants pensent à mettre leurs études sur pause pour cette raison".

"Je suis très anxieuse. J'y pense tous les jours, c'est tellement frustrant", explique-t-elle au Irish Independent.

Même si elle bénéficie de l'aide de son université, elle est toujours sur liste d'attente pour 20 centres d'hébergement.

Récemment, les Pays-Bas, confrontés eux-aussi à une pénurie de logements étudiants, avaient encouragé les étudiants étrangers à se tourner vers d'autres institutions s'ils le pouvaient. En Belgique, les universités proposent déjà des milliers de kots à un prix inférieur au marché. Il n'y en a cependant pas pour tout le monde. Certains doivent donc se tourner vers des propriétaires privés qui pratiquent un prix plus élevé. Dans les prochaines années, la pénurie risque encore de s'amplifier.