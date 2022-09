Ségolène Royal met en doute les possibles crimes de guerre en Ukraine: "Il y a une propagande de guerre"

La candidate à la Présidentielle de 2007, Ségolène Royal, n'a pas hésité à tacler l'Ukraine et plus particulièrement son président Volodymyr Zelensky.

Ségolène Royal était l'invitée de BFM TV jeudi 1er septembre. L'ancienne ministre de l'Environnement en France a notamment remis en cause certaines déclarations du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, face aux crimes commis par les troupes d'occupation russes en Ukraine.

Elle évoque même une propagande de la part de l'Ukraine. "Tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur", a-t-elle lancé. "Quand Zelensky dit: 'nos soldats sont torturés', ça remobilise des troupes, ça empêche les processus de paix, et je pense qu'il y a eu suffisamment de victimes pour interdire et empêcher, sous l'égide des Nations unies et des associations de journalistes, de véhiculer des horreurs (...) qui font la propagande de Zelensky."

La candidate du Parti Socialiste à la présidentielles de 2007 face à Nicolas Sarkozy a également remis en doute le bombardement d'une maternité par l'armée russe: "Vous pensez bien que s'il y avait la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on aurait eu les images".