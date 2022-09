Un avion d'United Airlines interrompt son décollage à Schiphol en raison de fumée à bord

Les 253 passagers et 13 membres d'équipage ont été évacués et pris en charge à l'aéroport. Une enquête a été ouverte sur cet incident. Selon les services de sécurité locaux, l'avion, un Boeing 777-200 en direction de New York, avait déjà quitté la porte d'embarquement. Sur la piste, deux passagers ont constaté la présence d'une légère fumée à bord, due à un court-circuit. Les pompiers de Schiphol ont alors évacué les passagers de l'appareil.

Aucun d'entre eux n'a dû être emmené à l'hôpital. Ceux qui ont souffert de la fumée ont reçu une assistance médicale à l'aéroport.