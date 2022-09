GB: des activistes du climat mettent fin à l'occupation d'un tunnel creusé sous une route

Des militants de Just Stop Oil occupaient le tunnel sous la St Clements Way in Grays, une voie clé d'approvisionnement d'un terminal pétrolier dans le sud-est du pays, depuis le 23 août.

Ils entendaient mettre le gouvernement britannique sous pression pour qu'il abandonne de nouveaux projets pétroliers et gaziers lancés dans le pays.

L'organisation a indiqué que ses militants avaient été arrêtés par la police à leur sortie du tunnel.

"En juillet, nous avons subi pour la première fois dans l'histoire du pays des températures de 40 degrés Celsius et nos services de secours ont été dépassés", pointe Sam Johnson, un des militants âgé de 39 ans.

"Regardez au Pakistan: un tiers du pays est sous eau après des inondations catastrophiques et 33 millions de personnes ont dû être déplacées. C'est la matérialité du dérèglement climatique. Cela se passe chez nous, mais aussi dans le monde entier et cela se passe maintenant. C'est pourquoi nous devons agir maintenant".

L'organisation a déjà annoncé une nouvelle action coup de poing à partir du 1er octobre contre Westminster, une action qu'elle qualifie de "plus grand act de désobéissance civile dans l'histoire britannique".