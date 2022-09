La police espagnole arrête deux chefs d'une bande de trafiquants de drogues, dont un Belge

La police espagnole a arrêté, à Marbella, un Belge et un Néerlandais soupçonnés d'être à la tête d'une bande de trafiquants de drogues.

L'opération faisait suite à des perquisitions menées aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne. Au total, 7 personnes ont été arrêtées. L'enquête avait débuté en 2020. En mai de cette année-là, 556 kilos de cocaïne avaient été saisis au Brésil, puis 2.300 kilos supplémentaires avaient été découverts à Anvers et plus de 1.000 kilos à Rotterdam.

L'enquête a permis de déterminer que les responsables de ce trafic étaient basés dans le sud de l'Espagne. Ils ont finalement été arrêtés dans leur luxueuse villa de Marbella.