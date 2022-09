Crash de l'"avion fantôme" en mer Baltique: des débris retrouvés au large de la Lettonie

L'avion privé avait décollé dimanche de Jerez de la Frontera en Espagne à destination de Cologne en Allemagne lorsqu'il a dévié de sa route et s'est écrasé au large des côtes lettones dans la soirée. L'appareil a aussi traversé l'espace aérien belge au cours de son périple. Quatre personnes se trouvaient à bord de l'avion, un Cessna 551, selon les autorités. Il pourrait s'agir d'une famille originaire du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

"Notre ambassade à Riga est en contact étroit avec les autorités lettones et tente d'éclaircir les faits", a déclaré lundi le ministère allemand des Affaires étrangères. "Des recherches sont actuellement menées afin de retrouver l'épave de l'avion ainsi que les corps des occupants", a expliqué Aivis Vincevs de l'Autorité de l'aviation civile lettone à la radio. "Une fois ces opérations terminées, l'enquête pourra commencer." On ignore également quel pays sera en charge de l'enquête, poursuit l'intéressé, l'avion s'étant abîmé en mer et dans les eaux internationales. Un drone de l'Agence européenne pour la sécurité maritime a également été déployé à côté des navires de la marine et des gardes-côtes lettons, a encore précisé Liva Veita