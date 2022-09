Découverte d'une "maison de l'horreur" dans le nord de la France: "Ça donne la chair de poule d’entendre le sort réservé à des enfants"

Des policiers français ont fait une découverte cauchemardesque le 30 août dernier dans un village du Pas-de-Calais, rapporte La Voix du Nord. Ils se sont rendus au domicile d'une famille composée de 10 enfants, alertés par le plus grand des fils.

Sur place, ils ont découvert deux enfants, âgés de 2 et 5 ans, ligotés sur des chaises hautes. D'après nos confrères français, qui citent une source proche de l'enquête, le calvaire des enfants durait depuis un certain moment. L'enfant de deux ans souffrirait d'un sérieux retard de motricité.

La famille en question, selon les dires du maire de la commune de Noyelles-sous-Lens, n'était pourtant pas "renfermée". "On les croise régulièrement, les enfants sont scolarisés en maternelle et en primaire et on voit la maman les conduire à l'école. Ça donne la chair de poule d'entendre le sort réservé à des enfants", confie-t-il à La Voix du Nord.

Quant aux parents, âgés de 44 et 40 ans, ils étaient jusqu’alors inconnus des services de police. La mère de famille n'avait pas d'emploi, et le père travaillait lui en noir dans la mécanique auto.

Placés en garde à vue pour "violences sur mineur par ascendant et de soustraction aux obligations légales", ils ont reconnu les faits. Ils ont finalement été placés sous contrôle judiciaire avant d'être jugés le 24 janvier prochain. Pour de tels faits, ils risquent deux ans de prison et près de 30.000 euros d'amende. En attendant, ils sont interdits de revoir leurs enfants.