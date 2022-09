"Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%", réagit Boris Johnson après l'élection de Liz Truss

Liz Truss vient d'être élue à la tête du parti conservateur britannique et va ainsi succéder à Boris Johnson comme Première ministre.

Le parti conservateur britannique a donné le vainqueur de l'élection interne ce lundi, qui opposait Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, à Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances. Cette dernière l'a emporté avec 57 % des voix. Elle devient ainsi la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni.

Dans la foulée, le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a appelé lundi le Parti conservateur à se rassembler "à 100%" derrière Liz Truss, qui hérite d'une majorité affaiblie par les scandales et divisée par la campagne.

"Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%", a tweeté le dirigeant, qui doit présenter mardi sa démission à Elizabeth II, félicitant celle qui va lui succéder et assurant: "Elle a le bon projet pour s'attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti et poursuivre le grand travail d'unification et de nivellement de notre pays."

Dans le reste de l'Europe, le chancelier allemand a été le premier à réagir. Olaf Scholz a déclaré avoir hâte de travailler "en ces temps difficiles" avec Liz Truss, élue lundi par les conservateurs britanniques pour devenir Première ministre. "Le Royaume-Uni et l'Allemagne vont continuer à travailler étroitement ensemble, comme partenaires et comme amis", a ajouté le chancelier sur twitter.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré lundi espérer "le respect intégral (des) accords" entre le Royaume-Uni et l'UE après l'élection de Liz Truss par les conservateurs britanniques pour devenir Première ministre. "L'UE et le Royaume-Uni sont des partenaires. Nous faisons face ensemble à de nombreux défis, du changement climatique à la guerre en Ukraine. J'espère une relation constructive dans le respect intégral de nos accords", a-t-elle écrit sur Twitter, alors que Mme Truss a menacé de passer outre l'accord post-Brexit signé par Londres avec Bruxelles sur l'Irlande du Nord.