François Hollande et Bernard Cazeneuve au procès de l'attentat de Nice le 10 octobre

Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert à Paris

Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert lundi après-midi à Paris, un peu plus de six ans après la course meurtrière du camion conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel dans la foule venue assister au feu d'artifice du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.