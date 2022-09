Accueil International Europe Liz Truss n’a que peu de temps pour convaincre Elle doit gagner en popularité et en crédibilité d’ici les élections de 2024. Tristan de Bourbon, Correspondant à Londres ©AFP

Après sa rencontre avec la reine Elizabeth II dans sa résidence écossaise de Balmoral, Liz Truss est devenue mardi après-midi la nouvelle Première ministre britannique. La cinquante-sixième de l'histoire et la troisième femme, après Margaret Thatcher (1979-1990) et Theresa May (2016-2019). De retour à Londres, elle...