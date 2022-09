Liz Truss officiellement nommée Première ministre après avoir été reçue par la reine Elizabeth II

Liz Truss a été nommée officiellement mardi Première ministre britannique par la reine Elizabeth II lors d'une audience au château écossais de Balmoral, ont indiqué les services de la monarque.

Des images diffusées par le palais montrent la souveraine de 96 ans, s'appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante de 47 ans, qui devient le 15e chef de gouvernement de ses 70 ans de règne.

©AP

"La reine a reçu en audience la députée Elizabeth Truss aujourd'hui et lui a demandé de former un nouveau gouvernement", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. "Mme Truss a accepté l'offre de Sa Majesté et lui a baisé les mains pour marquer sa nomination en tant que Première ministre et Première Lord du Trésor", a-t-il ajouté, employant l'expression figurée décrivant cette cérémonie.

Elizabeth II avait reçu peu avant Boris Johnson qui lui avait présenté sa démission après un peu plus de trois ans au pouvoir.