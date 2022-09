Royaume-Uni: Priti Patel démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur

La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, quitte ses fonctions à la suite de la victoire de Liz Truss dans la course à Downing Street.

"Cela a été l'honneur de ma vie de servir en tant que ministre de l'Intérieur au cours des trois dernières années", a-t-elle écrit lundi dans sa lettre de démission adressée au Premier ministre sortant Boris Johnson et partagée sur les réseaux sociaux. Ce dernier remettra à son tour, mardi, sa démission à la reine Elizabeth II. Liz Truss se présentera ensuite à Balmoral pour devenir 15e cheffe de gouvernement des 70 ans de règne de la monarque, avant de rentrer à Londres pour prononcer son premier discours devant le 10, Downing Street, et former son gouvernement.

Priti Patel était l'une des figures de proue du gouvernement Johnson. Elle a notamment conclu un accord controversé avec le Rwanda pour que ce pays d'Afrique de l'Est accueille sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités acheminés du Royaume-Uni. La légalité de cette politique est actuellement examinée par la Haute Cour de Londres.

Mme Patel a également défendu la réforme de la législation sur la police, qui, selon les critiques, limite fortement le droit de manifester.

La conseillère juridique du gouvernement Suella Braverman, très à droite elle aussi, est pressentie au ministère de l'Intérieur.