François Hollande tacle Emmanuel Macron à propos de la guerre en Ukraine : "Il a toujours eu pour Poutine un certain nombre d'indulgences"

Invité de la matinale de France Inter, l'ancien président de la République française est venu parler de son nouvel ouvrage, "Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale", dans lequel il revient sur l'enjeu des démocraties en Europe et de la crise climatique. Il cherche à comprendre pourquoi on n'a pas toujours défendu les valeurs fondatrices de l'Europe, l'alliance entre la Chine et la Russie, et évoque forcément la guerre en Ukraine.

Durant l'interview, François Hollande a une nouvelle fois critiqué son successeur sur ce dernier point. "Emmanuel Macron est à l'image d'une partie de la classe politique française qui a toujours eu pour Vladimir Poutine, et non pour la Russie, un certain nombre d'indulgences", a-t-il commenté. Et de plus généralement poursuivre sa critique sur le discours qui consiste à penser que l'enlisement du conflit ukrainien est "en réalité de notre faute. On n'aurait pas suffisamment dialogué avec Vladimir Poutine, on l'aurait encerclé, on l'aurait même agressé"





L'ancien président socialistejuge que Macron a été naïfface au conflit ukrainien qui se préparait."Il a été amené à constater, notamment avant la guerre, que l'art du mensonge était pratiqué mais avec un brio exceptionnel par Vladimir Poutine", avance-t-il, et de se souvenir de sa propre expérience avec le président russe : "J'ai eu de nombreux dialogues avec lui et ce qui m'a toujours frappé, c'est sa capacité à asséner un mensonge."

Plus généralement sur la guerre, François Hollande a estimé qu'il faut "fournir autant d'armes que possible à l'Ukraine et continuer de sanctionner économiquement la Russie et isoler politiquement Vladimir Poutine". Selon lui, "si les sanctions ne faisaient pas mal à la Russie, vous pensez que Vladimir Poutine menacerait de ne plus fournir de gaz ?".Il est aussi en faveur de construire une "Europe de la défense".

François Hollande s'est déjà fendu de plusieurs tacles à l'égard d'Emmanuel Macron cette semaine. Ce mardi, l'ex-chef de l'Etat a jugé le projet de l'actuel "pas au niveau" dans une interview donnée à l'Express, toujours à l'occasion de la sortie de son livre. "Le flou n'est pas un projet", a-t-il blâmé. François Hollande a aussi ciblé les mesures du gouvernement pour lutter contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie et duConseil national de refondation, une nouvelle instance politique lancée par Macron.