"C'est un motif de préoccupation": Buckingham Palace communique sur l'état de santé d'Elizabeth II, Harry et Meghan vont se rendre en Ecosse (DIRECT)

Les médecins de la reine Elizabeth II ont déclaré être préoccupés par son état de santé. La souveraine a été placée sous surveillance médicale ce jeudi, dans sa résidence de Balmoral en Ecosse où elle se trouve actuellement. Son fils, le prince Charles et son Camilla se sont rendus sur place, comme les trois autres enfants de la reine. Son petit-fils, le prince William est également en route, et Harry et Meghan ont annoncé qu'ils allaient faire le déplacement.

Suivez les dernières informations en direct :

15h22 : Du monde commence à se rassembler devant le château de Balmoral

Des dizaines de personnes se sont déjà rassemblées devant les portes du château, en Ecosse. Des policiers montent la garde autour du périmètre de sécurité.

15h12 : David Cameron "très concerné"

L'ancien Premier ministre, David Cameron, s'est dit "très concerné" par la nouvelle. "J'envoie mes pensées et mes prières les plus sincères à Sa Majesté la Reine et à la famille royale en cette période préoccupante", a-t-il écrit sur Twitter.





15h04 : Harry et Meghan se rendent en Ecosse

Le Duc et la Duchesse de Sussex vont se rendre en Ecosse auprès de la reine, a annoncé un porte-parole du couple qui vit aux Etats-Unis. Le petit-fils de la reine et son épouse, qui vivent aux Etats-Unis, devaient assister à un événement caritatif à Londres jeudi soir mais ont annulé pour se rendre auprès de la reine.

15h : Kate reste à Windsor

La duchesse de Cambridge est restée à Windsor alors que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis effectuent leur première journée dans leur nouvelle école, a déclaré le palais de Kensington.

14h57 : La Princesse Anne, le Prince Edward et le Prince Andrew, déjà à Balmoral, se préparent "au pire"

Les trois autres enfants de la reine, la Princesse Anne, le Prince Edward et le Prince Andrew sont aussi présents au château de Balmoral, avec le prince Charles, a indiqué le correspondant de la BBC Jonny Dymond.

"Un signe clair que la situation est grave", indique le média. "La famille est là, heureusement elle n'est pas seule", a déclaré le portier à la chaîne. "Mais il y a un sentiment inéluctable ici. Cela pourrait bien être le jour où nous perdrons la Reine. Les gens ici se préparent clairement au pire."

14h50 : La BBC déjà en direct de Balmoral

Le média national britannique BBC est actuellement en direct des portes de Balmoral en Écosse. Le média entretient des liens étroits avec la famille royale : il est toujours le premier informé des nouvelles concernant les Windsor. La chaîne a d'ailleurs modifié sa programmation : une édition spéciale sur la reine est cours jusqu'à 18h au moins.

14h44 : Un spécialiste de la royauté juge la situation préoccupante

Selon Robert Hardman, journaliste et auteur spécialiste de la royale britannique, la déclaration du Palais sur la santé de la Reine est inhabituelle et donc préoccupante. "Le palais ne publie normalement pas de bulletins sur la santé de la Reine, sauf si c'est important", déclare-t-il à la BBC.

"La dernière fois qu'un communiqué a été publié, c'était pour nous informer qu'on lui avait diagnostiqué le Covid au début de l'année. Mais dans l'ensemble, si elle ne subit pas une procédure médicale à l'hôpital, il s'agit d'affaires privées... donc le fait que le Palais ait jugé bon de faire une déclaration est un motif de préoccupation."

14h30 : L'Archevêque de Canterbury envoie ses prières à la reine

Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, chef de l'Eglise d'Angleterre, a envoyé "ses prières à Sa Majesté à la Reine". "Que la présence de Dieu fortifie et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d'elle à Balmoral", a-t-il déclaré sur Twitter.

14h04 : La Première ministre Liz Truss adresse "ses pensées à la Reine"

Juste après l'annonce de Buckingham Palace, la Première ministre britannique, Liz Truss a adressé un message à la souveraine dans un tweet. "Mes pensées - et les pensées de tous les britanniques à travers le Royaume-Uni - vont à Sa Majesté la Reine et sa famille en ce moment", a-t-elle écrit. "Le pays entier est profondément concerné par les nouvelles de Buckingham"





13h40 : William, Charles et Camilla se rendent à Balmoral

Buckingham Palace a ensuite annoncé que le fils aîné de la reine, le prince Charles, héritier au trône, et son épouse Camilla étaient arrivés à Balmoral. Son petit-fils, le prince William, est également en route.

13h30 : Les médecins d'Elizabeth II sont "préoccupés" par son état de santé

Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, sont "préoccupés" par son état de santé et "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Ecosse, a indiqué le palais de Buckingham jeudi.