Au moins 349 milliards de dollars seront nécessaires pour la reconstruction de l'Ukraine

La reconstruction et le rétablissement de l'Ukraine coûtera au moins 349 milliards de dollars, selon une estimation réalisée par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien et la Commission européenne. Le calcul ne tient compte que des dégâts causés entre le 24 février et le 1er juin. L'étude est basée sur les coûts de reconstruction de tout ce qui a été détruit, mais aussi des besoins de l'Ukraine durant et après le conflit. Les conséquences sur une vingtaine de secteurs ont été passées à la loupe, ce qui constitue une première.

"Dans une première phase, 17 milliards de dollars seront nécessaires, dont 3,4 milliards cette année", a détaillé vendredi le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. La Banque mondiale aidera Kiev à déterminer les besoins prioritaires.

Sur les trois prochaines années, quelque 105 milliards devront être dégagés pour rétablir l'enseignement et les soins de santé. Les systèmes de chauffage nécessitent, eux, des réparations urgentes avec l'hiver qui approche. Enfin, des moyens devront être investis dans la localisation et le désamorçage des explosifs abandonnés dans différentes parties du pays.