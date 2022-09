Décès de la reine Elizabeth II: voici ce qu'il se passera samedi au Royaume-Uni

Une troisième journée mouvementée et historique attend le peuple britannique, qui assistera à la proclamation officielle du nouveau roi Charles III.

Les rues et les parcs autour du palais de Buckingham, du château de Windsor et de Balmoral étaient remplis de monde ces deux derniers jours. Beaucoup de personnes veulent rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II en apportant des fleurs et des lettres de condoléances.

Quel est le programme de samedi?

À 11h00, le roi Charles III sera officiellement proclamé roi lors d'une réunion du Conseil d'adhésion au palais St James à Londres, en présence de son fils, le prince William.

À 12h00, après la réunion du Conseil d'adhésion, la proclamation principale annonçant Charles comme souverain sera lue depuis le balcon.



À 13h00, la même proclamation sera lue au Royal Exchange dans la ville de Londres (puis dimanche à midi en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles).



Les drapeaux seront remontés au sommet des mâts pendant 26 heures pour marquer l'accession au trône du nouveau monarque après la proclamation à Londres, jusqu'à une heure après les proclamations en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles. Ils seront remis en berne pendant la période de deuil national.



Entre 15h00 et 23h00 samedi, le Parlement se réunira pour que les députés rendent hommage à feu la reine.

