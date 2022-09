Guerre en Ukraine: l'UE approuve une nouvelle aide financière de cinq milliards d'euros

Cette assistance sous forme de prêt, proposée mercredi par la Commission, représente la deuxième tranche d'un paquet maximum de neuf milliards pour 2022 annoncé en mai par la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

"Le nouveau prêt de 5 milliards d'euros sera utilisé pour le fonctionnement quotidien de l'État (ukrainien) et des infrastructures essentielles du pays, comme les écoles et les hôpitaux", a déclaré le ministre des Finances, Zbynek Stanjura, après une réunion à Prague avec ses homologues de l'UE.

Les Vingt-Sept avaient approuvé le 12 juillet une première aide d'un milliard d'euros, dans le cadre de cette "assistance macrofinancière". Cette somme a été déboursée début août.

M. Stanjura a promis vendredi d'oeuvrer "pour obtenir un accord rapide sur la mise à disposition de (ces) trois milliards d'euros restants".

Les Etats membres sont divisés sur les modalités de financement de cette somme, ce qui retarde le processus. "Nous devons nous mettre d'accord sur la répartition entre prêts et subventions", a reconnu le ministre tchèque, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE depuis juillet.

Les neuf milliards d'euros de l'UE s'inscrivent dans un effort international plus large, porté notamment par les Etats-Unis et les autres pays du G7 et totalisant 39 milliards.

Mais cette somme devrait s'avérer insuffisante, car elle avait été calculée en faisant l'hypothèse que l'opération militaire déclenchée par la Russie en Ukraine prendrait fin au mois d'août, selon un diplomate européen.

Elle ne prend pas non plus en compte les besoins immenses pour la reconstruction du pays. La Banque mondiale a estimé vendredi le coût "actuel" de cette reconstruction à 349 milliards d'euros, précisant qu'il devrait "augmenter encore dans les prochains mois alors que la guerre se poursuit".

L'assistance macrofinancière (AMF) est une aide que l'UE fournit à des pays voisins faisant face à de graves problèmes de balance des paiements, en complément d'une aide du Fonds monétaire international (FMI).