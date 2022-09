Face à la Chine, "nous allons découvrir si les gouvernements ont des tripes !"

"Nous allons découvrir de quoi sont faits les gouvernements. S'ils ont des tripes !" Pour Sophie Richardson, directrice Chine à Human Rights Watch, "c'est maintenant ou jamais". Alors que s'ouvre, ce lundi à Genève, la session du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, elle appelle les États membres à oser se saisir du rapport du Haut commissariat accusant Pékin de commettre, contre les Ouïghours et autres minorités musulmanes au Xinjiang, des actes pouvant constituer "des crimes contre l'humanité".

"Les gouvernements ne peuvent plus dire qu’ils ne savaient pas. Ils ne peuvent plus se contenter d’ignorer ces fichues ONG qui publient des rapports contenant ces mêmes allégations. Elles ont maintenant l’imprimatur de la légitimité. Ils doivent penser, avant tout, à mettre fin au cauchemar vécu par les Ouïghours et les autres victimes du gouvernement chinois. La réponse adéquate, c’est de lancer une enquête indépendante, d’établir les faits et de faire des recommandations sur ce qui devra être entrepris, en ce compris des poursuites contre les responsables."

Mais construire une majorité au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour se saisir des crimes internationaux commis par Pékin n'est pas une sinécure. L'ambassadeur de Chine auprès de l'Onu à Genève a d'ores et déjà averti qu'il s'opposerait à "tout mouvement ou toute action conjointe" contre son pays. Pékin exerce en coulisse d'importantes pressions sur les États pour contrer toute initiative à son encontre.

Comme l'a déclaré un diplomate européen à l'AFP, "la façon dont le Conseil construit sa réponse va influer sur sa capacité à traiter des situations les plus graves dans les années qui viennent". Si la majorité des pays décidait "qu'il ne fallait pas agir sur une situation aussi grave que celle que décrit le rapport […], cela voudrait dire que nous sommes dans un autre ordre du monde".