Décès de Elizabeth II: des cadeaux de l'ours Paddington et la confiture d'orange interdits au Green Park

Depuis jeudi, les Britanniques pleurent le décès de la reine Elizabeth II. Pour lui rendre hommage, le parc londonien de Green Park est assiégé par une population endeuillée. Et tous les cadeaux ne sont pas bien accueillis ! En effet, il est interdit de déposer des... sandwiches à la confiture et des peluches à l'effigie de l'ours Paddington.

Ce sont les responsables des Royal Parks, les huit principaux parcs de la capitale anglaise, qui ont publié un communiqué avec un certain protocole à suivre. "Aucun cadeau ni objet fabriqué ne sera accepté, et nous demandons au public de ne pas en apporter dans les parcs. Les objets non floraux, tels que les ours en peluche où les ballons ne doivent pas être amenés. Néanmoins, les cartes seront acceptées et régulièrement retirées par les équipes des Royal Parks."

Le Daily Mail annonce que ces précisions ont été communiquées parce que les peluches à l'effigie de l'ours Paddington affluaient dans le parc situé près de Buckingham Palace. Pour l'histoire, ce personnage, héros d'une série britannique de livres pour enfants (et qui a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques), était un grand amateur de sandwiches à la confiture d'orange. Beaucoup de Britanniques ont d'ailleurs apporté des pots de confiture à tel point qu'ils ont été interdits. Lors de son jubilé de platine, la reine avait enregistré un sketch où elle partageait un thé avec le célèbre ours.

On apprend également que les bougies allumées sont interdites ou seront "éteintes et régulièrement retirées". Les Royal Parks ont aussi annoncé qu'ils étaient soucieux de l'environnement et de l'écologie. Ainsi, le public doit impérativement "retirer tous les emballages des fleurs et les jeter dans les corbeilles prévues à cet effet."