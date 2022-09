Des files se forment déjà à Londres pour rendre hommage à la reine Elizabeth II: "La queue pourrait faire plus de 10 km"

Le reine Elizabeth II est décédée le jeudi 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Une perte évidemment énorme pour de nombreux Britanniques.

Certains d'entre eux ont même déjà décidé de faire la file devant le Westminster Hall, où le corps de la reine sera entreposé à partir de ce mercredi soir, et ce, jusqu'au 19 septembre.

"Ils ont dit que la queue pourrait faire plus de 10 km. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, il y aura beaucoup de monde. Je voulais juste être sûre d'avoir ma place et d'avoir la chance de présenter mes derniers respects", explique Vanessa, en tête de file, au micro d'Euronews.

Derrière elle, Anne, 65 ans, se dit "dévastée" et "choquée" par l'annonce de la mort d'Elizabeth II: "Elle était tout pour nous. Il faut lui montrer notre respect pour le service rendu au pays".

Selon le journal The Times, 750.000 personnes pourraient venir rendre un dernier hommage à la reine.