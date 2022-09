La grogne des boulangers allemands

42 expositions vont être organisées dans le monde pour le cinquantenaire de la mort de Picasso

Du Prado au Centre Pompidou en passant par le Met de New York, 42 expositions vont être organisées dans le monde pour le cinquantenaire de la mort de Picasso, une "mobilisation sans précédent" pour "l'artiste le plus célèbre de l'art moderne", selon Madrid et Paris.