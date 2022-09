Accueil International Europe Ursula von der Leyen estime que l'Europe est "à la hauteur" des défis et entend qu'elle le reste La présidente de la Commission a prononcé son discours sur l’état de l’Union mercredi au Parlement européen, à Strasbourg. Elle a mise l’accent sur la solidarité et évoqué des enjeux stratégiques. Olivier le Bussy, envoyé spécial à Strasbourg ©AFP

Avant le poids des mots, la symbolique des images. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a pénétré l'hémicycle du Parlement européen, mercredi mati à Strasbourg, accompagnée d'Olena Zelenka, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Puis, avant de s'installer à la tribune pour prononcer son discours sur l'état de l'Union, elle a pris la pause pour les photographes, avec les commissaires européennes, parées, comme la présidente, de vêtements aux couleurs jaune et bleue du drapeau ukrainien (sauf la commissaire Dalli, qui n'avait apparemment pas reçu le mémo).

Comme pour mieux rappeler le contexte dans lequel s'inscrit l'édition 2022 du State of the European Union (SOTEU). "Pour la première fois de son...