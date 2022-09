Décès de la reine Elizabeth: deux mille invités attendus aux funérailles nationales

Parmi les invités figurent environ 500 dignitaires du monde entier, de nombreux membres de la famille royale britannique ainsi que la Première ministre britannique Liz Truss et plusieurs de ses prédécesseurs, ont rapporté jeudi les médias britanniques. Le service funèbre dans l'église historique où les monarques du pays sont traditionnellement couronnés débutera lundi prochain, 19 septembre, à 11 heures, heure locale (12 heures, heure belge). "C'est le plus grand événement international que nous ayons organisé depuis des décennies", a déclaré The Telegraph, citant une source gouvernementale britannique. La tâche logistique est comparable à l'organisation de centaines de visites d'État en quelques jours. Le journal a fait référence à "l'un des plus grands moments diplomatiques du siècle".

Pour la Belgique, le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront aux funérailles nationales.