Les réponses européennes à la crise des prix de l'énergie soulèvent des questions La Commission a avancé et précisé un éventail de "mesures ciblées et temporaires". Olivier le Bussy



©EU/Valentine Zeler

Les prix de l'énergie flambent, le pompier européen, appelé à cor et à cri par les États membres, se met en position d'intervenir. La Commission européenne a présenté ce mercredi à Strasbourg ses propositions pour endiguer la crise des prix de l'énergie. La situation est causée par "un profond décalage entre l'offre et la demande", a constaté le vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert, Frans Timmermans, mercredi à Strasbourg, en compagnie de la commissaire à l'Énergie Kadri Simson. "Ce qui était hier un marché libre et qui fonctionnait a été saboté",...