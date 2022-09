Plus de 2.000 agents, 36 km de barrière de sécurité: les funérailles d'Elizabeth II, le plus grand test de son histoire pour la police britannique

Plus important même que les jeux Olympiques, les funérailles de la reine Elizabeth II lundi seront le plus grand événement jamais encadré par la police de Londres, avec des dirigeants venus du monde entier et une foule immense attendue dans la capitale britannique.

"Je peux confirmer que ce sera le plus grand événement que la police londonienne" ait eu à encadrer, a dit à des journalistes le sous-commissaire adjoint Stuart Cundy. "C'est plus grand que les jeux Olympiques de 2012, et plus grand que le week-end du jubilé de platine", qui a eu lieu début juin, a-t-il ajouté.

Les funérailles d'Etat, les premières depuis la mort de Winston Churchill en 1965, auront lieu lundi à l'Abbaye de Westminster à 10H00 GMT devant 2.000 invités, chefs d'Etat étrangers, gotha mondain mondial, anonymes décorés pour leur engagement associatif.

Après une dernière procession, Elizabeth II sera inhumée dans l'intimité lundi dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auprès de son père le roi George VI et de son époux le prince Philip.

Plus de 2.000 agents de tout le pays ont été recrutés pour épauler Scotland Yard à assurer la sécurité.

"L'éventail des policiers, du personnel de police et de tous ceux qui soutiennent l'opération est vraiment immense", a déclaré Stuart Cundy, avant de citer, entre autres, "nos maîtres-chiens, notre unité maritime".

La police va déployer plus de 36 kilomètres de barrières dans le centre de Londres, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Mouvements de foule

"En ce qui concerne le nombre de personnes et d'éventuels mouvements de foule avec des personnes poussées et écrasées, c'est quelque chose qui est constamment surveillé par les commandants de police", a poursuivi Stuart Cundy. "Les installations et la technologie dont nous disposons, pour que nous puissions voir tout ce qui se passe sous plusieurs angles différents, sont absolument essentielles en terme de contrôle des foules", a-t-il souligné.

Outre une foule immense à encadrer, les nombreuses personnalités qui feront le déplacement à Londres représentent un défi pour les services d'ordre et de sécurité. "Ce sera la plus grande opération de protection mondiale que la police londonienne ait jamais entreprise", a déclaré Stuart Cundy.

Le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, son homologue australien Anthony Albanese, le président français Emmanuel Macron ont tous confirmé leur présence, tout comme l'empereur japonais Naruhito et bon nombre de représentants de familles royales.

La police travaille avec le gouvernement britannique et d'autres organisations "bien informées" pour dialoguer avec les dirigeants mondiaux et leurs équipes de protection afin de coordonner les plans.

Scotland Yard a déjà été appelée à surveiller les événements majeurs qui ont eu lieu dans la capitale depuis la mort de la reine le 8 septembre, avec par exemple des officiers qui montent actuellement la garde autour du cercueil d'Elizabeth II à Westminster Hall.

Les policiers encadrent également la longue file d'attente, qui faisait environ huit kilomètres vendredi, des personnes qui patientent pour voir le cercueil de la reine.

Jusqu'ici 34 personnes ont été arrêtées pour différents délits. Aucune d'elles n'a été arrêtée pour avoir manifesté contre la monarchie, insiste la police. "Nous avons veillé à ce que tous nos agents déployés (...) à Londres comprennent qu'il est clair que les gens ont le droit de manifester", a ajouté Stuart Cundy.