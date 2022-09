Décès de la reine Elizabeth II: le cercueil de la Monarque n'est plus exposé au public, suivez les funérailles en direct

Après 10 jours de deuil national, d'hommages et de rituels à la pompe centenaire, 2.000 personnes sont attendues pour une cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster à 10h GMT.

Le cercueil y arrivera en procession, suivi par le roi Charles III et des membres de la famille royale à pied.

07h45: Fin de l'exposition au public du cercueil d'Elizabeth II avant ses funérailles

Les tous derniers membres du public se sont recueillis lundi matin devant le cercueil de la reine Elizabeth II à Londres avant la fermeture de la plus veille salle du parlement britannique où était exposée la dépouille, quelques heures avant des funérailles historiques.

Bravant de longues heures d'attente, des dizaines voire des centaines de milliers de personnes ont défilé en cinq jours devant le cercueil disposé sur un imposant catafalque dans Westminster Hall jusqu'à sa fermeture vers 06H30 locales (05H30 GMT), avant des funérailles d'Etat qui commenceront à 10H00 GMT en présence de 2.000 invités, dont des centaines de dignitaires et têtes couronnées étrangers.

01h28: George et Charlotte, les enfants aînés du prince William, seront présents aux funérailles

Le prince George (9 ans) et la princesse Charlotte (7 ans), les enfants aînés du prince William et de la princesse Kate, assisteront aux funérailles de leur arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. C'est ce qui ressort du programme de la cérémonie qui aura lieu lundi matin à l'abbaye de Westminster. Les enfants marcheront derrière le cercueil avec le reste de la famille royale, selon ce document.

00h07: Fermeture de la file d'attente pour dire au revoir à la reine Elizabeth II

Les gens ne peuvent plus rejoindre la file à Londres pour dire au revoir à la reine Elizabeth II. Le gouvernement britannique a en effet indiqué sur Twitter peu après 23h30 dimanche qu'il n'y avait plus de capacité et que la file d'attente était donc fermée aux nouveaux arrivants. Les autorités demandent instamment aux gens de "ne pas essayer d'encore rejoindre la file". Il y aura du personnel le long de l'itinéraire pour superviser cela.